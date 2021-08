72 protsenti haridusasutuste töötajatest on vaktsineeritud

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutas, et mida rohkem on koolipere hulgas vaktsineerituid, seda kindlamalt saame hoida koolid järgmisel õppeaastal avatuna. «Meil on juba üle 70 sellise haridusasutuse, kus rohkem kui 90 protsenti koolitöötajatest on vaktsineeritud. Oleme seadnud riiklikuks eesmärgiks, et kõigis haridusasutustes oleks vähemalt 90 protsenti töötajatest vaktsineeritud,» ütles Kersna. «Loodan, et koostöös haigekassaga saame pakkuda veel vaktsineerimata haridustöötajatele paindlikke võimalusi vaktsineerimiseks.»