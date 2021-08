Õpetajate ühendused kutsuva õpilasi ja lapsevanemaid end vaktsineerima

«Kooli alguseni on jäänud vähem kui kuu. Viimaste aastate kogemus näitab, et suurema osa õpilaste jaoks on parim ja tulemuslik õppimise viis koolimajas koos õpetajaga. Õpetajad usaldavad arste – umbes 70 protsenti Eesti õpetajatest on läbinud vaktsineerimiskuuri Covid-19 vastu,» teatasid ühendused.

«Suurepärane kool on enamat kui majatäis klassiruume. See on kogukond, mis jagab ühiseid väärtusi ning naudib ühiselt veedetud hetki, olgu siis üheskoos matemaatika ja füüsika ülesandeid lahendades, keemias ja bioloogias laborikatseid tehes või ajaloo ja kirjanduse üle mõtteid vahetades. Arendavad ja asendamatu väärtusega on ühiselt veedetud klassiõhtud, jõulupeod, korraldatud spordivõistlused, ballid, Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused ja teised koolielu juurde kuuluvad ühised ettevõtmised,» märgivad õpetajad.