Tartus saab kuulmisbussis neljapäeval end tasuta testida

«Oleme kuulmisbussist unistanud juba mitu aastat ning nüüd see on lõpuks kohal. Mobiilne kuulmisnõustamine on aidanud mujal maailmas väga palju inimesi, kellel ei ole olnud aimugi, et nende pikaajalisi vaimse ja füüsilise tervise probleeme on põhjustanud just kuulmislangus. Tule testi ka sina oma kuulmist ja küsi nõu meie esmatasandi kuulmisnõustajatelt,» ütles Eesti vaegkuuljate liidu juhatuse esimees ja kuulmisbussi koordinaator Külliki Bode.