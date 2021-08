Molekulaarbioloog kummutab väite, et vee joomine aitab pohmelli ära hoida

«Alkohol ei dehüdreeri keha,» räägib molekulaarbioloog Patrick Schmitt, «See on eksiarvamus, et vee joomine aitab pohmelli vältida.»

1950. aastatel avaldatud uuringu tulemuste kohaselt on tõsi, et keha eritab alkoholi tarbides rohkem vett. «Siiski tehti nendest tulemustest valed järeldused,» märkis Schmitt, «Arvati, et kuna keha eritab rohkem vett, tekib dehüdreeritus ja seda aktsepteeriti veenva selgitusena, miks tekib pohmell.»