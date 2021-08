6 levinumat menopausi sümptomit

Mõiste on tuletatud kreeka keelest «meno», mis tähendab kuud ja «pausis» ehk igakuise tsükli paus. Keskmiselt esineb menopaus naistel vanuses 51–52 ja see tähistab viljakuse perioodi lõppu. Menopausi diagnoositakse kliiniliselt 12 kuu jooksul pärast viimast menstruaaltsüklit.

Millised on menopausi kuus kõige levinumat sümptomit?

See on seotud ka sügeluse ja ärritusega, mis viitab tugevalt östrogeeni puudusele.

Näiteks valulik urineerimine või sagedased kuseteede infektsioonid on samuti tingitud madalast östrogeeni tasemest ja viitavad menopausile. Sellised sümptomid on progresseeruvad ja võivad tõsiselt mõjutada menopausis naise elukvaliteeti.

Ülekaalulisus on menopausi jõudvatel naistel sagedane probleem. Kuigi uuringud näitavad, et kaalutõus on seotud pigem vananemise kui menopausiga, on vistseraalse keharasva ümberjaotumine seotud siiski rohkem menopausiga. Vistseraalne rasv kõhuorganite ümber põhjustab vööümbermõõdu suurenemist ja kehakuju märgatavat muutust. Samuti võib kaalutõus suurendada kuumahoogude tekkimist.