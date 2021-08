Terviseamet: lapsed peaksid enne laagrit tegema koroonatesti

Proov tuleb anda mitte rohkem kui 72 tundi enne laagrisse minemist. «Palume arvestada, et aja broneerimisel võivad olla järjekorrad ning analüüsitulemuse teadasaamiseni võib kuluda aega,» ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. Ta lisas näiteks, et kui laager hakkab reedel, on soovitatav test teha kolmapäeval ning selleks võiks aja broneerida hiljemalt esmaspäeval.