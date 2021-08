Mida peaks teadma aktiivsus- ja tähelepanuhäire kohta täiskasvanueas?

ATH täiskasvanueas on häire tõsisem ja ohtlikum vorm, seega on vaja juba varakult üles leida need lapsed, kelle haigus täiskasvanueas püsima jääb.

Kui varem räägiti, et ATH-st kasvab välja, siis praeguseks on teada, et see nii ei ole. Globaalselt on ATH levimus laste hulgas umbes 5% populatsioonist, täiskasvanute seas Saksamaal umbes 4%. Pärast 25. eluaastat püsib haiguse esinemissagedus üsna stabiilsena. Täiskasvanuea ATH-ga inimestest on diagnoositud umbes 2%, seega on see oluliselt aladiagnoositud. Laste hulgas aladiagnostikat pigem ei ole.