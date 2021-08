Mida teha, kui mees pöörab teistele naistele liiga palju tähelepanu?

Suvised üritused ja ringikäimised on lustakad, aga mitte nii väga naisele, kes peab sõbrannade käest kuulma, kuidas ta mees teistega flirdib. Mõnikord olen sunnitud lausa kõrval kuulama elukaaslase üle võlli komplimente lühikestes suvekleitides näitsikutele. Mul on nii piinlik. Ja see teeb haiget, muudab tunde näruseks. Mulle ta küll enam pärast paari aastat koos olemist väga komplimente ei tee. Ma enne sellist käitumist ei täheldanud – ehk seetõttu, et vahepeal polnudki pikalt kuskil koos käimist. Mees ei ole küll avaldanud soovi suhtes muutusi teha – kui võtan teema jutuks, ta ütleb, et teen sääsest elevandi. Kuidas ma saan selgust, mis toimub?