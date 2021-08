Koolipsühholoog Triinu Oraste: kõik algab ikkagi enda tassi täitmisest

Samuti lisab Oraste, et abiks võib olla ka tunnete või mõtete välja kirjutamine. «Selle asemel, et kellegi peale karjuda, mine võta pliiats ja paber või arvuti ning kirjuta üles kõik see, mis peas on.»

Kõigele eelmainitule pakuvad palju tuge ka erinevad veebileheküljed nagu tarkvanem.ee ja peaasi.ee. Psühholoog peab kõige olulisemaks julgust abi küsida, sest kodust töötamine, laste õppimise kontrollimine ning majapidamistööd kokku võivad tekitada tunde, et asjad kasvavad üle pea.

«Ei pea tegema täiuslikkuseni tööd ja tegelema maksimaalselt laste arendamisega ning veel kodused toimetused, lõpuks on oluline teha nii palju, et iseendal oleks hea, mitte võrrelda kellegi teisega,» lausub Oraste.

Lapsed saavad harjutada ajaplaneerimist

Paljud õpilased said distantsõppel olles tugevalt ajaplaneerimist praktiseerida, kes oli nutikam, tegi vajalikud asjad varem ära ja nii jäi rohkem aega enda meelistegevusteks. Algklassilastega on märksa keerulisem, kuid seal on Oraste sõnul palju, mida lapsevanem ja kool saab toetuseks ära teha.

«Kui nüüd distantsõpe peakski jätkuma, siis mure võib tekkida esimesse klassi astujate pärast, kes veel koolist midagi ei tea. Samas ei tasu üle muretseda, sest lapsed õpivad kiiresti ja küll nad mingi hetk kooli ka saavad. Usun, et õpetajad arvestavad sellega, et algklassilastega peab paindlik olema. Näiteks nihutada tööde tähtaeg õhtusse, et ema ja isa saaksid asjad üle vaadata.»

Vahel inimene tahabki oma mõtted ja pahameele välja saada ning koolipsühholoog võib vabalt olla see inimene, kes ta ära kuulab.

Päevaplaani koostamist võiks rakendada ka algklassilastel, aga alates viiendast klassist peaksid lapsevanemad hakkama lapsi suunama iseseisvalt oma tegemisi planeerima. Seda just selleks, et lapsed õpiksid järk-järgult ise oma valikute eest vastutama.

«Muidugi ei saa päevapealt otsustada, et nüüd on laps «suur» ja peab ise kõigega hakkama saama.»

Plaani tasuks kirja panna, millal on veebitunnid, millised kodutööd peab ära tegema, söögiajad jne. Oraste lisab, et selle võib isegi seinale kleepida, et plaan pidevalt silme ees oleks.

«Keegi ju ei taha, et tal oleks tegemata tööde hunnik, siis tasub alustada väikeste sammudega. Jaota päeva peale kellaajad ja alusta ühest harjutusest, siinkohal saab lapsevanem suunata, et teeme ja vaatame koos.»

Tuleb see, mis tuleb

Distantsõppe perioodil peab Oraste oluliseks just paindlikust, sest see aitab kõige paremini uutes oludes navigeerida. «Mina arvan, et vaimse tervise hoidmine on tähtsam kui see, et mingid teadmised saaks kindla aja jooksul omandatud. See on ikkagi ülemaailmne kriis, nii et toetame ja hoiame laste õpiharjumusi, märkame ja suhtleme, ärme jäta kedagi üksi.»