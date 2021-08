Meest vaevas ligu kuu aega katk, enne kui ta sai diagnoosi

67-aastane mees läks esmakordselt erakorralise meditsiini osakonda 18. juunil 2020 vedelikupuuduse, iivelduse ja nõrkuse sümptomitega, selgub juhtumiaruandest, mis avaldati 5. augustil CDC ajakirjas Morbidity and Mortality . Arstid ravisid teda veenisiseste vedelikega ja vabastasid ta peatselt. Kuid ta tuli järgmisel päeval tagasi, jalgadel valusad punased punnid, mis tema arvates olid putukahammustused. Seekord kahtlustasid arstid, et tal on bakterite põhjustatud nahainfektsioon. Mehele anti kahe antibiootikumi retseptid ja ta vabastati uuesti haiglast.

30. juunil 2020 teatas laboratoorium, et mehel on Yersinia pseudotuberculosis — bakter, mis võib levida loomadelt inimestele ning põhjustada palavikku, kõhuvalu ja mõnel juhul löövet ja vereinfektsiooni. See on tihedalt seotud Yersinia pestisega. Mees alustas kahenädalast antibiootikumikuuri ja lubati 1. juulil 2020 haiglast välja.