Psühholoog selgitab, kuidas innustada last keskkonna kaudu õppima

«Lapse frontaalsagara ehk juhtfunktsioonid on alles arengujärgus ning lapsel on raske tegeleda enesejuhtimise ja enesekontrolliga. Seetõttu on oluline, et keskkond toetaks lapse õppimist, soodustades keskendumist ja abistades last tähelepanu suunamisel õppetööle,» selgitas Kanter.

Küll aga võiks lapsele sobiva õpikeskkonna loomisel lasta ka lapsel kaasa rääkida ja valikuid teha. «Mida vanemaks laps saab, seda rohkem soovib ta enda asjade üle ise otsustada ning enamasti muutub see oluliseks alates 11-13. eluaastast,» ütles Kanter. Ta lisas, et mida rohkem on laps otsustesse kaasatud, seda enam võtab ta vastutust ka oma asjade või keskkonna eest.

Pinges keha võib segada lapse õppetööd

Psühholoogi sõnul on ennekõike oluline jälgida, milline on õppimisala valgustus. See ei tohiks olla liiga erk ega pime. Olemas peaks olema kohtvalgusti, mis aitab suunata valgusvihku vajalikus suunas. Samas hoiatab ta kollase valguse eest: «Kollane valgus soodustab aju puhkust ja und, mis omakorda teeb õppimise ja tahtliku tähelepanu suunamise raskemaks.»

Laua taga peab olema hea ja mugav istuda, et kehaasend oleks sirge ja ergas. IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi sõnul aitavad õpilasel õiget rühti hoida reguleeritava suurusega tool ja laud, mille kõrgust saab jooksvalt muuta koos lapse kasvamisega. Sama soovitab psühholoog, et lapse kael ei peaks õppimisel liigselt alla vaatama ning käed peaksid saama mugavalt lauale toetuda. «Kehalised pinged võivad samuti õppetööd raskendada, sest enamasti keskendub nii õpilane õppetöö asemel hoopis enesetunde reguleerimisele,» rääkis Kanter. Ta lisas, et toolid, mis palju liiguvad ja ringi sõidavad, ei pruugi õppetööle keskendumist toetada.

Organiseeritud töölaud aitab lapsel paremini keskenduda

Psühholoogi sõnul aitab lapsel koolitükkidele keskenduda korras ja organiseeritud kirjutuslaud. Sisekujundaja soovitab siinpuhul asendamatu ja stiilse lahendusena teadetetahvlit või perfoseina, millele saab lisada klambreid ja konkse asjade riputamiseks, samuti riiuleid, topse ja rippuvaid voldikuid. Viimane on eriti hea, sest aitab säästa laual ruumi. «Keskkond saab olla suureks toeks lapse õppimise soodustamisel, kui keskkonda seostada õppijale positiivsete mälestustega,» lisas Kanter. Näiteks mõni lauakaunistus, mida vaadates on lapsel alati rõõmus meel ning mõni aukiri, kiituskiri või tunnustus seinal, mis tuletab lapsele meelde, kui tubli ja osav ta on.

Oluline on ka laua suurus. «See peab olema piisavalt suur, et ühe õppeaine raamatud ja töövihikud mahuksid lahtiselt lauale ning seejuures jääks ruumi ka kirjutamisele. Samas, kui laud on liiga suur, võib juhtuda, et õppija paneb hunnikusse segamine teisigi raamatud ja töövihikud. Kui laual on õppimise ajal korraga liiga palju asju, võib see omakorda segada ühele õppeainele keskendumist,» hoiatas psühholoog.

Õppimist aitavad lõbusamaks ja kergemaks muuta värvid. Seega soovitab Kanter panna igale õpikule eri värvi või pildiga – mis õppijale väga meeldivad – kaaned, ning kuna värvid aitavad mällu rohkem infot salvestada, siis kleepida ka seinale suuri värvilisi numbreid ja tähti.

Õppimist soodustab rutiin

Kanteri sõnul on hea teha õppimise ajal pause ja natukene ringi liikuda, sest siis hakkab veri kehas paremini voolama ning ajju jõuab rohkem hapnikku, mis omakorda ergutab ja annab jõudu edasi õppida. «Üldiselt on hea, kui lapsel on õppimiseks välja kujunenud oma kindel koht. Rutiini puhul ei pea lapse aju tegelema õppimisele lisaks uue paigaga kohanemisega,» rääkis Kanter.