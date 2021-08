Lätis võivad erru minna 33 vaktsineerimisvastast sõjaväelast

Ta ütles, et Läti väes teenib umbes 7000 sõjaväelast ja Covid-19 vastu vaktsineerimine kulges väga tõhusalt. Praeguseks on 97 protsenti Läti sõjaväelastest vaktsineerimisega lõpule jõudnud, kolm protsenti on Covid-19 aga läbi põdenud või neil on meditsiiniline põhjendus vaktsineerimisest hoiduda. Nende kolme protsendi seas on ka 33 vaktsineerimisest keeldunut.