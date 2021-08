Tunnine vesipiibuseanss võrdub rohkem kui 100 sigareti suitsetamisega.

Eesti rahvastiku tervisekäitumise uuringust selgub, et 16-24-aastaste noorte seas oli 2020. aastal igapäevasuitsetajaid 19 protsenti, samal ajal 45+ meeste seas 28 protsenti. Samuti selgus, et noored ei proovi enam suitsu 11-12-aastaselt nagu varem, vaid pigem hiljem.

Et nimetatud alternatiivid on tervisele ohutud, on valearusaam – kõik need tooted põhjustavad siiski tervisele mingil määral ohtu. Nikotiin toimib ikka ühtmoodi – kas suitsumahviga kopsu tõmmates, huuletubakana igeme vahel või tsellofanpakendis nikotiinipadjakese kaudu. Ka põsktubakas snusi on nikotiinipreparaat; ka e-sigarettide nikotiinivabas e-vedelikus leidub vähesel määral nikotiini. Kuidas neid ka ei vaataks, on nad kõik siiski sõltuvust tekitavad nikotiinitooted.