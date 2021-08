Apteeker annab nõu: mida teha seedimisprobleemide korral?

Kõige lihtsam on ülesöömist ennetada end pidevalt tegevuses hoides ja aktiivselt liikudes. See tähendab, et toidurohke grilli- või sünnipäevapeo ajal ei ole mõistlik terve aeg laua taga istuda ja taldrikule toitu ainult juurde tõsta – oluline on vahepeal püsti tõusta ning jalutada, suvel kasvõi kaaslastega mõni minut palli mängida.