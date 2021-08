Uuringus ilmnes, milliste haiguste suhtes tuleb unetuid jälgida

Pikemalt kestva unetuse põhjus tuleks välja selgitada, et see ei muutuks krooniliseks ja kogu tervist kahjustavaks. FOTO: Shutterstock

Insomnia ehk unetus, levinuim unehäire, on esinemissageduselt teine vaimse tervise häire ja see esineb 35–50 protsendil rahvastikust aasta jooksul. Uuringutega on ilmnenud, et insomnia esinemise risk võib olla geneetiliselt määratud: 1,3 miljoni eurooplase andmete analüüsil leiti 248 üksikut nukleotiidi polümorfismi (DNA järjestuse variatsioonid), mis seondusid insomnia esinemisega, kirjutab Eesti Arst.