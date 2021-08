Teadlased võitsid ühe ALSi põhitunnuse

Enamikul ALSiga haigetel jäävad RNAd siduvad valgud kinni valesse kohta. Need peaksid olema motoneuroni tuumas, kuid satuvad hoopis rakust välja, seda ümbritsevasse tsütoplasmasse.

Uurimisrühmal õnnestus ALSiga patsientide rakuproovides valkude liikumine peatada, kui nad tõkestasid rakkudes VCP-nimelise ensüümi.

Kui ensüüm tõkestati, jagunesid ka RNAd siduvad valgud neuronituuma ja tsütoplasma vahel taas normaalselt. Olgugi, et esialgu õnnestus katse vaid ühe haigustüvega ja laboritingimustes, on see võitluses ALSiga suur samm edasi.