Iisrael alustas üle 50-aastastele kolmanda vaktsiinidoosi süstimist

Kahe nädala eest hakati lisadoosi süstima eakatele, neljapäeval teatas valitsus, et edaspidi saab seda alates 50. eluaastast.

«See on tähtis samm võitluses deltapandeemiaga,» ütles peaminister Naftali Bennett.

Kampaania aitas nakatumist oluliselt vähendada, kuid olukord muutus, kui liikvele läks deltatüvi, millesse nakatusid ka need inimesed, kelle immuunsus oli vaktsineerimisest möödunud kuue kuuga langenud.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on teinud üleskutse loobuda tugevdavate lisadooside süstimisest vähemalt septembri lõpuni, et vaktsiini jätkuks ülemaailmseteks tarneteks.