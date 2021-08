Teadlased kinnitavad, et mediteerimine tugevdab ajuühendusi

Meditatsiooni praktiseerijad räägivad, et see aitab meeli rahustada, mõtteid värskendada ja «mürast» läbi lõigata, et näha, mis on tõeliselt oluline. Teaduslikult on aga meditatsiooni mõju tõestamine olnud keeruline, kirjutab Medical Xpress.