Ketamiini antidepressiivse toime mehhanism on välja selgitatud

Selle aasta augusti alul avaldasid Stockholmi Karolinska Instituudi teadlased ketamiini antidepressiivse toime mehhanismi uuringute tulemused. Uuringutega rakukultuuridel ja hiirtel selgitati, et ketamiin vähendab ajus kiiret impulsside ülekannet tagavate AMPA (α-amino-3-hüdroksüül-5-metüül-4-isoksasool-propionaat) retseptorite aktiivsust postsünaptiliselt ning selle tulemusena vabanev neurotransmitter adenosiin pidurdab neurotransmitteri glutamaadi vabanemist eelsünaptiliselt. Glutamaat on aju ergutusvirgatsaine ja selle vabanemise blokeerimine pidurdab impulsside ülekannet ajus. Ketamiini antidepressiivse toime regulatsioon toimib seega tagasiside põhimõttel, mis selgitab ketamiini kiiret toimet.

Võrreldes seni kasutatud antidepressantidega (serotoniini ja noradrenaliini tagasiside inhibiitorid) on ketamiin teistsuguse toimemehhanismiga. Uuringu autorid loodavad, et tundes ketamiini antidepressiivse toime mehhanismi, on võimalik välja töötada tõhus antidepressiivse toimega ravim, millel ei ole häirivaid kõrvaltoimeid.

Uuring avaldati ajakirjas Nature.