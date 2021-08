ITK ämmaemandusjuht selgitab, millal on õige aeg teha rasedustesti

Kui rasedustest näitab positiivset tulemust, siis see tähendab, et rasedus on kestnud umbes kaks nädalat. Just täpselt nii kaua võtab aega, et organism hakkaks tootma piisavalt rasedushormoone, et hommikul tehtud testile ilmuks kaks triipu.

Raseduse sümptomid võivad olla erinevad

«Ära jäänud päevad, muutunud maitsemeel, rindade tundlikkus, väsimus, hommikune iiveldus – kõik need võivad viia mõttele, et sa võid olla rase. Sellisel juhul on mõistlik teha rasedustest, kuid veelgi parem oleks mõelda rasedusele juba varem. Paar kuud enne võiks alustada foolhappe võtmist, mis beebi närvisüsteemi arengu seisukohalt esimesel trimestril ülioluline,» ütles ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Millal on õige aeg teha rasedustesti?

Õige aeg testi tegemiseks on kõige varem paar päeva pärast eeldatava menstruatsioon algust. Rasedustesti tegemisega ei tasu kiirustada ja teha see palju varem, sest sellisel juhul ei pruugi test õiget tulemust näidata. Mõistlikum on oodata, kuniks peaks algama menstruatsioon.

Rasedustestid on saadaval apteekides ja suuremates toidupoodides. Nende ostmiseks ei ole vaja arsti retsepti.

«Oluline on teada, et test näitab raseduse olemasolu ka siis, kui triip on hele ning parim aeg testi tegemiseks on varahommik kohe pärast ärkamist,» ütleb Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Kas rasedustest on usaldusväärne?

Rasedustest on kõige kiirem ja lihtsam vahend raseduse tuvastamiseks. Selle usaldusväärsus on 97 protsenti, kui testi tehakse õigesti. Siiski, mõnikord on võimalik, et saadakse negatiivne tulemus. Sageli on põhjuseks, et test tehakse liiga vara, siis tasub testimist korrata mõne aja pärast.

Kas ma võin olla rase, aga menstruatsioon käib edasi?

Raseduse alguses võib esineda kerget veritsemist või määrimist. «Seda juhtub just raseduse esimestel nädalatel ja põhjustajaks enamasti on loote kinnitumine emakaseinale,» märgib ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht.

Väsimus ja ülitundlikkus – kas see kõik võib olla rasedusest?

Väsimustunne võib olla märk rasedusest. Teiseks, võib rasedus mõjutada ka lõhna- ja maitsemeeli. Mõni naine ütleb, et tunneb suus imelikku metallimaitset, kuid hoopis sagedamini kuuleme juhtumitest, et ollakse lihtsalt tundlikud lõhnadele, enamasti tekitavad mingid konkreetsed toiduained vastumeelsust.

Ka rinnad võivad raseduse alguses olla tundlikumad, sest keha harjub uue hormonaalse tasakaaluga. Hea uudis on see, et juba mõne nädala pärast muutuvad paljud sümptomid kergemini talutavaks.

Iiveldustunne – kas see kestab terve raseduse?

Ka iiveldus ja oksendamine on üks sagedane sümptom raseduse alguses. Paljud tunnevad seda hommikuti, kuid see võib esineda ka päevasel ajal või öösel. Enamiku naiste jaoks muutuvad need sümptomid teisel trimestril palju kergemaks.

«Kui lähed rasedusega esimesele visiidile, on paras aeg ämmaemandalt küsida, kuidas iiveldustunnet leevendada,» soovitab Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Millal on aeg minna arsti juurde?

Kui test andis positiivse tulemuse, siis on just õige aeg broneerida visiit ämmaemanda vastuvõtule raseduse 7.-8. nädalaks.

Raseduse suurust arvutatakse nii meditsiinis kui ka veebist leitavates erinevates raseduskalendrites viimase menstruatsiooni esimesest päevast alates.