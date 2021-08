Teadlased kasvatasid miniajusid, millele tekkisid silmad

Need struktuurid sisaldasid erinevaid võrkkesta rakutüüpe, mis moodustasid elektriliselt aktiivsed neuronivõrgud, mis reageerisid valgusele. Optilise tassi aju organoidid sisaldasid ka läätse ja sarvkesta kude ning neil oli ühendus vastavate ajupiirkondadega.

«Meie töö tõstab esile aju organoidide märkimisväärset võimet genereerida primitiivseid sensoorseid struktuure, mis on valgustundlikud ja sisaldavad rakutüüpe, mis on sarnased kehas leiduvatega,» ütleb uuringu vanemautor Jay Gopalakrishnan Düsseldorfi ülikooli haiglast Medical Xpressis. «Need organoidid võivad aidata uurida aju-silma interaktsioone embrüo arengu ajal, modelleerida kaasasündinud võrkkesta häireid ja luua patsiendipõhiseid võrkkesta rakutüüpe isikupärastatud ravimite testimiseks ja siirdamisteraapiaks.»