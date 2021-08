Uuringus selgus uus tegur, mis tõstab hüppeliselt reumatoidartriidi riski

Teadlased kasutasid õdede terviseuuringus saadud 90 923 naise andmeid, et selgitada suitsetamise ja reumatoidartriidi vahelist seost. Passiivne kokkupuude jagati kolme kategooriasse, sealhulgas ema suitsetamine raseduse ajal, vanemate suitsetamine lapsepõlves ja suitsetajatega koos elatud aastad alates 18. eluaastast. Isegi kui arvestada isikliku suitsetamisega, leiti, et passiivne suitsetamine lapsepõlves suurendab reumatoidartriidi riski 75 protsenti.

Seni on seostatud reumatoidartriidi patogeneesi kopsude limaskesta põletiku tõttu suitsetamisega – teooria juures muutus aga probleemseks tahk, et enamik haigeid ei suitseta.

Reumatoidartriit on põletikuline haigus, mida iseloomustab mitme liigese artriit. Paljudel reumatoidartriidiga inimestel on kopsupõletiku tunnuseid ning kuigi geneetilised ja keskkonnategurid tõstavad reumatoidartriiti haigestumise riski, on suitsetamist juba pikka aega loetud haiguse peamiseks riskiteguriks.