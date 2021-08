Lihtsad elustiilimuutused, mis aitavad ennetada dementsust

Alzheimeri tõbi on kõige tavalisem dementsuse vorm, ülemaailmselt on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel dementsus 50 miljonil inimesel. FOTO: Shutterstock

Teadlaste hinnangul on üks kolmandik dementsuse juhtumitest elustiili muutmisega ennetatavad. Järgnevad on Maailma terviseorganisatsioon viis soovitust, kuidas dementsuse teket edasi lükata või ennetada, vahendab Being Patient.