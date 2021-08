Õpilasi meelitatakse auhinnaloosiga kaitsepookima

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linn välja pannud tuhandeid auhindu, mida toetab paarkümmend ettevõtet, et koolides vaktsineerimise vastu huvi äratada. «Vaktsineerimine on jätkuvalt vabatahtlik, aga meie eesmärk on anda inimestele võimalus teha lihtne valik vaktsineerimise kasuks ikka selleks, et algaval õppeaastal oleksid võimalikult paljud õpilased, õpetajad ja pered koroonaviiruse eest kaitstud,» lisas Kõlvart.