Vaata järgi, millised on C-vitamiini puuduse tunnused ja mida sel puhul sööma peaks

Parim aeg C-vitamiinivarude täiendamiseks on suvi, kui nii metsas kui ka aias leidub ohtralt erinevaid marju. Eriti C-vitamiinirohked on mustsõstrad, kibuvitsamarjad ja astelpaju, kuid seda leidub rohkelt ka näiteks kiivis, värskes kartulis, tomatis, virsikus, paprikas, tsitruselistes, maasikates, spinatis ja brokolis.

Kui on soov keeta köögivilja ja tagada, et vitamiinikadu oleks väike, siis tasuks meeles pidada paari soovitust: keeda võimalikult värskeid köögivilju, keeda neid lühiajaliselt ja vähese veega. Kui on võimalik, siis kasutada ära ka köögiviljade keeduvesi.