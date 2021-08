Iisrael lubab nüüdsest geidel verd loovutada

«Geidele kehtinud vereloovutuse keeld oli jäänuk stereotüübist, mis kuulub minevikku,» ütles minister Nitzan Horowitz, kes ka ise on homoseksuaal.

1. oktoobrist muutuvad enne vereloovutust täidetavad ankeedid, ütles tervishoiuministeerium. Kaob keeld saada verd mehelt, kel on olnud seksuaalvahekord teise mehega, isegi alalise partneriga.

Uutes ankeetides on selle asemel klausel, mis ütleb, et verd ei võeta inimestelt, kes on olnud viimase kolme kuu jooksul kõrge riskiga seksuaalsuhetes uue partneri või partneritega.