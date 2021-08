Olen ka ise murelik sügisel aset leidva ees, aga üheksa-aastane laps on kooli mineku eel täiesti paanikas. Ta teatas, et tema enam kooli ei lähe. Rahustasin teda, et viirus ei tee talle liiga ja ta ei too seda kellelegi. Mitte et seda ise täielikult usuksin. Ilmselgelt on kodus koroona teemal liiga palju räägitud ja nüüd on tulemus käes – laps kardab kooli rahva keskele minna. Rahustasin küll, aga ta pole ikka rahunenud. Kuidas need pinged nüüd maha saab ja lapse närvivapustuseta kooli?