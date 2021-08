Krista Fischer: Eestis on vaktsineeritud inimesed kordades vähem nakatunud

Juuresolev joonis on saadud Eesti andmete pealt. Vaktsineerituse andmed on võetud 15. juuli seisuga (kahe doosiga vaktsineerituks loeti isik kes oli seda 15. juuliks, sama osalise vaktsineeritusega). Nakatumise andmed pärinevad vahemikust 1. juuli - 12. august, kirjutas Fischer sotsiaalmeedias.

Viimases kategoorias on ka need, kes pärast läbipõdemist siiski kaks doosi vaktsiini said.

«Kuigi siit jooniselt näeb ju seda, et läbipõdemine kaitseb kõige paremini uuesti nakatumise eest, ei tasuks sellele lootma jääda, sest läbipõdemine on seotud siiski oluliste riskidega,» märkis Fischer.

Ta tõi näiteks, et keskmiselt seitse protsenti viiruse läbipõdenutest ja uuesti nakatunutest vajab haiglaravi. Selliste haiglapatsientide suremus on 14 protsenti ning ellujäänutest paljudel püsivad tervisekahjustused. Lisaks ei tasu Fischeri sõnul unustada ka niinimetatud pikka covidit, mille all kannatajaid võib olla oma 10 protsenti kõigist nakatunuist. «Nii et siiski soovitaks vaktsineerimist,» märkis ta.