Tervise Arengu Instituut kutsub septembris alkoholist puhkama

«Kampaaniaga soovime inimestele meelde tuletada, et alkohol ei ole tavaline toiduaine, vaid see koormab nii füüsilist kui vaimset tervist ja isegi ainult üks alkoholivaba kuu aitab märkimisväärselt parandada enesetunnet ja elukvaliteeti. Veelgi olulisem, et selline kogemus aitab pikemas perspektiivis oma alkoholitarvitamist paremini kontrolli all hoida ning selle kasusid vahetult tunnetada ja paremini mõista,» selgitas TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.