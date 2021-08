Geenifoorumil saavad huvilised tasuta kuulata tippteadlaste ettekandeid

Pandeemia-aastale kohaselt teevad kolm tippteadlast ettekanded ka Covid-19 teemadel. Professor Andrea Ganna USAst annab ülevaate ülemaailmsest Covid-19 geneetikat käsitlevast koostööprojektist, kuhu on praeguseks kaasatud 25 riigist üle viiekümne tuhande koroonapositiivse ja kahe miljoni nakatumata inimese tervise- ja geeniandmed, sealhulgas Eesti geenidoonorite andmed. Liskas räägib tuntud immunoloog professor Adrian Hayday immuunsüsteemi ja Covid-19 seostest ning ettekande teeb ka Tartu ülikooli viroloogia professor Andres Merits.

Orgi sõnul on viimastel aastatel palju arutelud teemadel, kuidas rakendada genoomika andmeid haiguste ennetamisel ning ravis. Selle aasta konverentsi üks peaesinejaid on professor Sir Peter Donnelly Inglismaalt Genomics PLC firmast. «Tegemist on ühe tuntuma biotehnoloogia ettevõttega, mis töötab välja ja pakub innovatiivseid lahendusi genoomika andmete kasutamisel tervishoius,» lisas Org.