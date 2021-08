Koolijuhtide ühingu esimees: koolide avatud hoidmine on esmatähtis

Uibolehe sõnul on kogu koolirahvas ootamas uue õppeaasta algust ning oluline on see, et haridus on riigi prioriteet ja koolide avatuna hoidmine on esmatähtis.

«Pingutame selle nimel, et õppetöö oleks stabiilsem, ning märgiline on juba see, et oleme teemasid läbi arutanud ja istume ka täna ühise laua taga,» tunnustas Uiboleht.

Tema sõnul on kaks koroona-aastat olnud väga keerulised, kuid on olnud ka palju sellist, mida tasub ka kaasa võtta.

«Kahtlemata on hariduselus tähtis vahetu kontakt õppija ja õpetaja vahel ning see koduõppe ajal kannatas ning sotsiaalsus ja märkamisoskus vähenes. Loodan väga, et kontaktis olles me taas märkame, ka seda, mis on juhtunud distantsil oleku aegadel, kuid suudaksime olla ka paindlikumad lahenduste osas,» ütles Uiboleht.

Tema sõnul tuleb valida sobivad õppemeetodid ja ei tohi karta ka olla teatud hetkedel distantsil või õppida kusagil mujal.

«See viimane peaks olema ka täiesti uueks normiks ja võimaluseks, kuid otsud peavad olema läbimõeldud,» ütles Uiboleht, kiites koolidele saadetud haridus- ja teadusministeeriumi saadetud juhiseid, mis haridusasutustelt autonoomiat ära ei võta.