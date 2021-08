PPastarusi sõnul kattub erinevate haiglate kohta antud hinnang paljuski. «Meie patsiendid ei ole rahul ravijärjekordade pikkusega. Selle probleemiga tegelemine on süsteemne ja ei ole ainult haigla tasemel lahenduste leidmine, vaid oluliselt suurem koostöö, mida me näiteks haigekassaga praegu ka endoproteesimise juhtprojekti käigus teeme.»

Ta lisas, et patsiendid soovivad, et neid kaasataks rohkem raviotsuste tegemisse. «Kaasamine on inimesekeskse tervishoiu võtmesõna. Inimesed peavad olema kaasatud oma ravi puudutavatesse otsustesse, aga nad tajuvad, et see pole alati nii,» ütles Pastarus. «Samamoodi ei tea nad alati piisavalt ravimite ja erinevate raviviiside kohta.»

Pastaruse sõnul sooviksid patsiendid rohkem selgitust, kuidas haiglast lahkudes oma terviseprobleemidega kodus toime tulla.

«Selles vajavad patsiendid palju toetust. Toimetulek pärast haiglast lahkumist on äärmiselt oluline ja selles suhtes on patsientide vajadused suured,» kinnitas ta. «Seetõttu integreerimegi oma teenuseid ning jätame alati võimaluse nõu saamiseks haigla poole pöörduda.»