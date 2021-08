Probleemid suus võivad panna põntsu kogu tervisele

Põletik annab bakteritele pääsu vereringesse

Parodontiidi mõju üldtervisele on näidanud Alasi sõnul mitu uuringut. Kindlad seosed on leitud südame-veresoonkonnahaiguste, diabeedi ning raseduse ebasoodsate tulemustega. «Põletikus igemed loovad bakteritele ja nende elutegevuse produktidele võimaluse pääseda süsteemsesse vereringesse. Krooniline põletik suuõõnes halvendab kahtlemata elukvaliteeti ja raskendab üldhaiguste ravimist.» Arsti sõnul on parodontiidi arengut soodustavaid riskitegureid mitu. Üks märkimisväärsemaid on kindlasti tubaka tarvitamine. «Suitsetajatel esineb kuni kuus korda suurema tõenäosusega parodondi kudede kahjustus, nende ravitulemus on halvem ning suurem risk on haiguse taastekkeks.»