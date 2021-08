80 protsenti nakatunutest pole vaktsiini saanud

«Vaktsineeritud nakatunutest 80 protsenti on saanud teise vaktsiinisüsti vähem kui 16 nädalat tagasi, kümme protsenti on kaitsepoogitud 17–24 nädalat tagasi ning järelejäänud kümme protsenti on vaktsineeritud üle 24 nädala tagasi. Haiglasse satub rohkem neid, kes on vaktsiini saanud rohkem kui 24 nädalat tagasi, kuid siinkohal tuleb arvestada, et haiglasse sattunute ja nakatunute vahel on suured vanuselised erinevused,» märkis Lutsar, viidates sellele, et nii kaua aega tagasi pääsesid vaktsineerima peamiselt eakad inimesed.