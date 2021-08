Toomas Kivisilla sõnul leiti, et tänased Eesti-sisesed maakondade tasemel ilmnevad geneetilised erinevused olid kujunenud välja juba ilmselt muinasaja lõpuks. FOTO: ARGO INGVER

On teada, et eestlaste geneetiline taust on mitmekülgne ning eelkõige sarnaneme oma geograafiliste naabritega. Nüüd leiti Tartu Ülikooli teadlaste uurimistöös selge ühisosa ülemere naabrite ehk soomlastega, mis pärineb umbes 1000 aasta tagusest ajast.