Saa teada, keda ohustab vitamiin B6 puudus

Me kõik teame, et tervislik toitumine aitab hoida keha tugeva ja tervena. Eriti tähtis on see viiruste leviku ajal. Et su keha saaks viirustele vastu seista, tuleb järgida tasakaalustatud toitumise põhimõtteid. Seekord pöörame pilgu vitamiin B6 poole, et välja selgitada, milleks seda vitamiini meile vaja on ja millised toidud seda sisaldavad.