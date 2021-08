Teadlased tuvastasid lihtsa viisi, mis aitab Alzheimeri tõbe eemal hoida

«Vaimse funktsionaalsuse säilitamine on suur väljakutse üha vananevas elanikkonnas,» ütleb dr Christiane Wrann, MGH neuroprotektsiooni programmi juht ja uuringu vanemautor Medical Xpressis. «Füüsilisel aktiivsusel on teadaolevalt positiivne mõju aju tervisele, mistõttu on neuroloogiliselt kaitsvate eeliste vahendajate, nagu irisiin, kindlaks tegemine muutunud oluliseks uurimistöö eesmärgiks.»

Hiiremudeleid kasutades näitas meeskond, et irisiini geneetiline kustutamine kahjustab vaimset funtsionaalset võimekust piisava treeningu, vananemise ja Alzheimeri tõve korral, mille osaliselt põhjustasid «vastsündinud» neuronite muutused hipokampuses. Viimane on ajupiirkond, mis salvestab kogemusi pikaajalisse mällu ja millel esinevad esimesed Alzheimeri tõve tunnused. Samuti leiti MGH uuringus, et irisiini taseme tõstmine vereringes parandas Alzheimeri tõve hiiremudelites funktsionaalset võimekust ja alandas ajus põletikku.

«Selle uuringu teeb eriti tugevaks see, et me näitame irisiini mõju vaimsele funktsionaalsele võimekusele mitte ühes, vaid neljas erinevas hiiremudelis,» nendib Bruce Spiegelman Dana-Farberi vähiinstituudist ja Harvardi meditsiinikoolist, kes avastas irisiini 2012. aastal. Teadlasi julgustas veelgi asjaolu, et irisiinravi oli Alzheimeri tõve hiiremudelites tõhus isegi pärast olulise kahjustuse tekkimist. «See võib mõjutada sekkumist Alzheimeri tõvega inimestel, kus ravi algab tavaliselt pärast seda, kui patsiendid on muutunud sümptomaatiliseks,» ütleb Wrann.

Uuringu teine oluline järeldus on see, et irisiin kaitseb aju põletiku eest, toimides otse aju gliarakkudele. Kaasautor Rudy Tanzi, MGH ajude tervise keskuse McCance kaasdirektor, selgitab, et «on raske ette kujutada midagi paremat aju tervisele kui igapäevane treening, ja meie leiud heidavad uut valgust mehhanismile: kaitsetus põletikuliste protsesside eest võib-olla suurim aju neuronite tapja vananedes.»