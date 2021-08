Omavalitsusi kutsutakse katsetama psüühilise erivajadustega inimestele mõeldud uut teenusemudelit

Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse projektijuhi Katrin Tsuimani sõnul on isikukesksemat teenusemudelit seni katsetanud juba 20 omavalitsust, kes soovivad sellega ka jätkata.

«Nende sõnul on tänu uuele lähenemisele oluliselt paranenud erinevate osapoolte koostöö, abivajaduse varajane märkamine ning abistamise võimalused. Kui inimese abivajadus muutub, saab muuta kohe ka teenuse tegevusi,» rääkis ta.

«Kindlasti on oluline ka mõtteviisi muutus, et me ei ürita inimest sobitada olemasoleva teenuse sisse, vaid kujundame selle tema vajadustele vastavalt.»