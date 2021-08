Peaasi.ee kutsub üles jagama kogemuslugusid

Lugusid kogutakse kuni 6. septembrini selleks loodud elektroonilisel vormil, samuti 10. septembril toimuva suitsiidiennetuspäeva raames Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus ja Vabaduse väljakul, Tartus Raekoja platsil ning Aparaaditehases.

«Peaasi.ee koondab tänavuse suitsiidiennetuspäevaga seoses oma tegevused märksõnade «Olen olemas» alla – see tähendab, et oleme olemas nii iseenda kui teiste jaoks ja et oleme päriselt kohal ja olemas. Ühtlasi soovime üheskoos jõuda sammu lähemale olukorrale, kus vaimse tervise murede jagamine on sama loomulik kui füüsilisest tervisest rääkimine,» ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Oodatud lugude näitlikustamiseks lisas ta, et selleks võivad olla nii edasi aitavad sõnad, teise kogemuse kuulamine, teadmine, et on keegi, kes saab Sinu jaoks olemas olla.

10. septembril toimuva suitsiidiennetuspäeva Olen olemas raames tutvustab Peaasi.ee Tallinna ja Tartu kohvikutega koostöös vaimse tervise kohviku kontseptsiooni.

«Loome vaimse tervise esmaabi läbinud vabatahtlike abil sobiva kohtumispaiga inimestele, kes sel päeval tunnevad, et vajaksid toetavat kuulajat ning jagame inimestelt kogutud lugusid, et pakkuda tuge just neile, kes seda kõige rohkem vajavad,» rääkis Oidermaa.

Igal aastal võtab Eestis endalt elu ise umbes 200 inimest ja iga suitsiid mõjutab uuringute järgi keskmiselt 135 lähikondlast. See tähendab, et suitsiidi tõttu kannatab igal aastal umbes 27 000 inimest. Õigeaegse ennetusega on paljud suitsiidid välditavad ja seetõttu pöörabki Peaasi.ee tänavusel rahvusvahelisel suitsiidiennetuspäeval, 10. septembril, inimeste tähelepanu just sellele, mis on inimesi nende elu rasketel hetkedel, perioodidel aidanud ning kuidas saab vaimse tervise esmaabi osutamise läbi toeks olla.

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas.

Peaasjad on pälvinud oma tegevusega 2020 Aasta tervisesõbra tiitli ning Presidendi Sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus sai MTÜ Peaasjad Kodanikuühiskonna Aasta tegija 2020 - Aasta vabaühenduse tiitli.