Paarisuhtes on oluline treenida mõtlemist, et teise öeldud asjad ei pruugi tähendada tingimata midagi halba. FOTO: Shutterstock

Tundub, et kõik, mida teen, läheb ikka vähemalt natuke aia taha. Kunagi pole päris hästi, midagi jääb ikka puudu. Seda kindlasti, et naine on perfektsionist ja mõnikord tal on ka tuline õigus, aga kurnav on kogu aeg täiusepüüdluses elada. Tahaks ka korralikult kiita saada. Kuidas saaks naise meelelaadi leebemaks muuta?