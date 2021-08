Südame seiskumine, ajukahjustus — kolm imikut said omavalmistatud piimasegust laastavat kahju

Vastavalt USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste uuele aruandele on väikelapsed viidud haiglasse rahhiidi ja ajukahjustustega, kui neil on aluseline dieeti.

Aluseline dieet, millel on vähe teaduslikku toetust, edendab ideed, et aluselise toidu (nt toored puu- ja köögiviljad, pähklid, kaunviljad ja soja) söömine ning happeliste toitude (nt loomsed saadused ja teravili) piiramine aitab kehal säilitada tervislikku PHd.

Pärast ta elustamist leidsid arstid, et tal on hapnikuvaegusest tingitud ajukahjustus, samuti tõsine elektrolüütide puudus. Tal olid ka rahhiidi sümptomid – luude pehmenemine ja nõrgenemine äärmuslikust D-vitamiini puudusest.

Kolmas laps, üheksakuune poiss, saabus haiglasse pärast viiepäevast ärrituvust. Leiti, et ta on oma vanuse kohta väike ja deformeerunud peakujuga. Ta ei saanud ise istuda ja tal olid halvad motoorsed oskused. Testid näitasid, et lapsel on ka kaltsiumi, D-vitamiini ja joodi puudus. Talle anti toidulisandeid ja ta paigutati pikaajalise hoole alla.