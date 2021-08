Melbourne pikendab koroonapiiranguid

Ligi seitse miljonit Melbourne'i ja seda ümbritseva Victoria osariigi elanikku pidanuks neljapäeval neli nädalat kestnud lukustusmeetmetest vabanema, aga osariigi peaministri Dan Andrewsi sõnul ei ole see võimalik, sest nakkusjuhtude arv tõusis ööpäevaga 92 võrra.

Melbourne on koroonapandeemia tõttu lukus kuuendat korda, linnas kehtib liikumiskeeld, mänguväljakud on suletud ja sportimine lubatud vaid rangetes piirides.

«Kogukonnas on ikka veel liiga palju juhtumeid, et saaks avaneda ja naasta vabaduste juurde, mida me armsaks peame ja meeleheitlikult tagasi ihkame,» ütles Andrews.