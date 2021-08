E-apteegist saab taas teisele inimesele retseptiravimit osta

Nüüd kontrollib retseptikeskus, kas e-apteegis teise inimese retseptiravimit välja osta soovival inimesel on selleks ka õigus. Teine inimene saab e-apteegis retseptiravimi välja osta kolmel tingimusel: kui patsient on talle andnud digiloos volituse, kui ta on hooldusõiguslik lapsevanem või kui ta on inimese eestkostja.