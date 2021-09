Marek Seer asub juhtima Confido kiirkliinikuid

Mõni kuu tagasi, kui Confido tegevjuht ja juhatuse liige Risto Laur kuulis, et Marek Seeri koroonatöörühma juhi koht on tähtajaline, helistas ta Seerile. Seer ütles talle vaid kuupäeva, millal ta on vaba uuteks väljakutseteks. «Arvestasimegi sellega. Meil siin eratervishoius on väga palju vaja korda saata,» ütles Laur.