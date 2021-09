Millised vitamiinid tugevdavad immuunsust?

Immuunsüsteem koosneb komplekssest rakkude, protsesside ja kemikaalide kogumist, mis kaitseb keha sissetungijate ehk viiruste, toksiinide ja bakterite eest.

Infektsioonide ja haiguste ennetamiseks on immuunsuse hoidmine aastaringselt võtmetähtsusega. Kõige parem viis immuunsust korras hoida on tervislike eluviiside rakendamine ehk süüa toitaineterikkaid toite, teha trenni ja magada piisavalt.

Samuti on teada, et immuunsust parandavad vitamiinid, mineraalid ja ka mõned ürdid, lisaks võivad need kaitsta haiguste eest.

1. Vitamiin D

Vitamiin D on rasvlahustuv toitaine, mis on vajalik immuunsüsteemi tervise hoidmiseks ja toimimiseks. D-vitamiin suurendab valgete vereliblede arvu, mis omakorda vähendab põletikku ja aiatab edendada immuunvastust.

Paljudel inimestel on selle olulise vitamiini puudus, mis võib immuunsüsteemi funktsiooni negatiivselt mõjutada. Madalat D-vitamiini taset on seotud ülemiste hingamisteede infektsioonide, sealhulgas gripi ja allergilise astma suurenenud riskiga.

Sõltuvalt verenäitajatest on enamikule inimestele piisav 1000-4000 RÜ täiendavat D-vitamiini päevas. Tõsisemate puudujääkidega inimesed vajavad suuremaid annuseid.

D-vitamiini seost Covid-19-ga on laialdaselt uuritud, kuna see mõjutab immuunsüsteemi. Uuringud on näidanud, et vitamiin D võib kiirendada paranemist ja peatada põletikku hingamissüsteemis.

2. Tsink

Tsink on mineraal, mida lisatakse tavaliselt toidulisanditele. Ka see mineraal on immuunsuse tugevdamiseks väga vajalik. Tsink on vajalik immuunrakkude arenguks ning mängib olulist rolli põletikulises reaktsioonis. Lisaks sellele aitab tsink vältida võõraste patogeenide sisenemist organismi.

Selle mineraali puudus mõjutab oluliselt immuunsüsteemi võimet korralikult toimida, mille tulemuseks on suurenenud infektsioonide riskid. Uuringute kohaselt on leitud, et 16% kogu maailma tõsistest hingamisteede infektsioonidest on tingitud tsingi puudusest.

Tsingi puudus mõjutab umbes kahte miljardit inimest kogu maailmas ja eriti on see levinud vanematel täiskasvanutel.

3. Vitamiin C

Vitamiin C on kõige populaarsem toidulisand infektsioonide eest kaitsemiseks. See vitamiin toetab erinevate immuunrakkude funktsiooni ja suurendab nende võimet kaitsta nakkuste eest. See on vajalik ka rakusurma korral, mis aitab hoida immuunsüsteemi tervena, puhastades vanad rakud ja asendades need uutega.

C -vitamiin toimib ka võimsa antioksüdandina, kaitstes oksüdatiivse stressi põhjustatud kahjustuste eest.

Uuringud on näidanud, et vitamiin C võtmine vähendab ülemiste hingamisteede infektsioone, sealhulgas nohu raskust ja kestvust.