Arst räägib, mis mõjutab D-vitamiini imendumist ja millal võib selle vaegus kimbutada ka pärast kuuma suve

«Lootus, et saime suvel piisavas koguses D-vitamiini, on kindlasti olemas, aga meie igapäevased testimised näitavad, et pigem vajavad Eesti inimeste vitamiinivarud jätkuvalt täiendamist,» ütleb dr Utenko.

Tema hinnangul on soovitatav suvel kogutud D-vitamiini varusid oma organismis hinnata septembri lõpus, oktoobri alguses või kaks-kolm nädalat pärast päikesereisilt naasmist. Päikesest ei piisa, kui organismil on suurenenud D-vitamiini vajadus. Samuti on hea silmas pidada põhjuseid, mis vitamiini imendumist võivad takistada.

Kõrgem D-vitamiini vajadus: rasedus, imetamine ja sport

Kõrgem D-vitamiini vajadus on dr Utenko sõnul rasedatel naistel ja imetavatel emadel, kes peaksid regulaarselt D-vitamiini juurde võtma, et organismi suurenenud vajadus katta. Tartu Ülikooli uurimuse «Vereseerumi D-vitamiini sisaldus raseduse teisel kolmandikul mõjutab rasedustulemust ja ema tervist» kohaselt on D-vitamiini väike sisaldus Eesti rasedate naiste hulgas sage ning selle peamisteks riskiteguriteks on raseduse kandmine vähese päikeseintensiivsusega kalendrikuudel, kuid samuti raseduseelne rasvumine. D-vitamiini tase organismis mõjutab raseduse kulgu ning ema ja lapse tervisenäitajaid. Uurimusest selgub, et Eestis suvekuudel talletatud D-vitamiini varud ei ole meie tulevastel emadel talviseks perioodiks piisavad.

Kõrgem D-vitamiini varu võiks olla dr Utenko sõnul veel regulaarselt tugeva koormusega sportivatel inimestel, et organism pingega paremini toime tuleks.

Nõrgem D-vitamiini süntees nahas kokkupuutel päikesega

Inimese vananedes ei sünteesi nahk enam nii tõhusalt D-vitamiini ning defitsiit on kerge tekkima. Melaniin vähendab naha võimet D-vitamiini sünteesida ning see on põhjus, miks mitte ainult vanemaealistel, vaid ka tumedama nahaga inimestel on süntees nahas nõrgem ning oma varusid tasub kontrollida.

D-vitamiini defitsiidi põhjused pärast kuuma suve on vahel väga argised ja seotud elustiiliga. Dr Utenko sõnul oleks kõige tervislikum aeg päikese käes viibimiseks ajavahemikus kell 9-12 hommikul. Kui paljud meist aga tegelikult, eriti argipäeviti, sel ajal õues õhuvanne võtavad? Lisaks võib D-vitamiini sünteesi nahas mõjutada pilvine ilm, õhusaastumine või päiksekaitsefaktoriga kreemide (suurem kui SPF8) kasutamine.

Defitsiidi põhjused võivad olla seotud inimese tervisliku seisundiga laiemalt.

Imendumine on raskendatud peensoole haiguste korral: tsöliaakia, põletikulised soolehaigused, maovähendusoperatsiooni järgselt või mõnede ravimite tarvitamisel. D-vitamiini vaegus on tavapärane ka kroonilise alkoholismi korral.

D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin, mis imendub kogu peensoole ulatuses, samas reserv ladestub omakorda maksakoes ja rasvkoes. «Ülekaalulisel inimesel on seetõttu D-vitamiini reserv suur, aga organism ei saa kergesti seda rasvkoest kätte. Kui inimene võtab kaalust alla, siis tasub D-vitamiini annused üle vaadata,» selgitab dr Utenko.