Piret Põldre-Vahur liitub Confido grupiga personalijuhi ja juhatuse liikmena

«Confido tegevushaare on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud, mistõttu on personaliteemad ja meeskonna kasvatamine meie jaoks fookusteema. On suur rõõm, et selleks ühineb Confidoga nii suure era- ja avaliku sektori personalijuhtimise kogemusega tippspetsialist,» ütles Confido juhatuse esimees Risto Laur ning kommenteeris ka ettevõtte ees seisvaid väljakutseid: «Ei ole saladus, et meditsiinisektoris on tänaseks krooniline tööjõupuudus ja terav konkurents talentide pärast. Peame iga päev tegema head tööd nii tänaste inimeste motivatsiooni hoidmiseks kui uute kaasamiseks.»