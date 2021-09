Heategevuskampaania toob Eesti koolidesse tasakaalurajad

Slackline on puude või postide vahele pingule tõmmatud elastne liin, mille laius on 2,5–5 cm olenevalt tüübist ja otstarbest. See ei ole jäik, vaid liigub tänu venivusele jalge all üles-alla ja kõrvale, mis võimaldab harjutada tasakaalu hoidmist ja treenida süvalihaseid. FOTO: Shutterstock