Ida-Tallinna Keskhaigla vähiravi tunnustati kõrgemail rahvusvahelisel tasemel

«Palliatiivravil on väga oluline koht onkoloogiliste patsientide ravis. Lisaks süsteem- ja kiiritusravile peame tagama patsientidele võimalikult kvaliteetse elu ning võimaldama neile psühholoogi, toitumis- ja kogemusnõustaja ning teiste palliatiivravi spetsialistide toetuse. Ma olen väga tänulik kogu meie meeskonnale ning usun, et akrediteering suurendab veelgi meie patsientide usaldust Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse vastu,» selgitas Vettus.

European Society for Medical Oncology (ESMO) on meditsiinilise onkoloogia valdkonnas juhtiv professionaalne organisatsioon. ESMO eesmärk on pakkuda vähihaigetele parimat ravi, edendada integreeritud vähiravi, toetada onkoloogide professionaalset arengut ja propageerida jätkusuutlikku vähiravi kogu maailmas. 2003. aastal algatas ESMO akrediteerimisprogrammi vähikeskustele või onkoloogiaosakondadele, kus pakutakse integreeritud onkoloogia- ja palliatiivravi teenuseid. Tänaseks on programmiga liitunud üle 240 keskuse 52 riigist.