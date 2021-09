Kaheksa toitu, mida süüa kõrge vererõhu korral

Hüpertensioon on levinud haigus, mis vaevab ligi miljardit inimest üle maailma. Vererõhu alandamiseks kasutatakse tavaliselt ravimeid, kuid aidata võib ka elustiilimuutus.

Tervislik toitumine on vererõhu alandamiseks ja optimaalse taseme säilitamiseks hädavajalik ning uuringud on näidanud, et teatud toitude söömine alandab vererõhu taset.

Tsitruselised

Greip, apelsin, sidrun - neil tsitrusviljadel on tugev vererõhku alandav toime. Neis sisalduvad vitamiinid, mineraalid ja taimsed ühendid aitavad hoida südant tervena, vähendades südamehaiguste riskitegureid.

Uuringud on näidanud, et apelsini- või greibimahla joomine võib aidata alandada vererõhku aga tasub teada, et apelsini- või greibimahla joomine võib häirida tavaliste vererõhku alandavate ravimite tööd.

Lõhe ja teised rasvased kalad

Kõrge rasvasisaldusega kala on suurepärane oomega-3 rasvhapete allikas ja sellel on märkimisväärne kasu südame tervisele. Kala söömine aitab alandada vererõhku, vähendades põletikku ja veresooni ahendavaid ühendeid.

Uuringust, milles osales 2036 inimest, selgus, et neil, kellel oli kõrgem oomega-3 rasvhapete sisaldus veres, oli vererõhk normaalsel tasemel, võrreldes nendega, kelle oomega-3 sisaldus veres oli madal.

Kõrvitsaseemned

Väiksed kõrvitsaseemned pakuvad tervise edendamisel suurt kasu. Need on kontsentreeritud toitainete allikas, mis on oluline vererõhu reguleerimiseks. Sealhulgas sisaldavad magneesiumit, kaaliumt ja arginiini, mis on lämmastikoksiidi tootmiseks vajalik aminohape ja oluline veresoonte lõdvestamiseks ja vererõhu alandamiseks.

Samuti on tõestatud, et kõrvitsaseemneõli on looduslik ravim kõrge vererõhu vastu.

Oad ja läätsed

Oad ja läätsed on rikkad toitaineid, mis sisaldavad kiudaineid, magneesiumit ja kaaliumit ning aitavad seeläbi reguleerida vererõhku.

Marjad

Marjade söömist seostatakse mitmesuguste tervist parandavate eelistega, sealhulgas ka südame tervise hoidmisega. Marjad on rikkalikud antioksüdantide ja antotsüaniinide allikad. On tõestatud, et antotsüaniinid suurendavad lämmastikoksiidi taset veres ja vähendavad veresooni piiravate molekulide tootmist.

Kõrge vererõhu korral soovitatakse süüa mustikaid, vaarikaid, arooniaid ja maasikaid.

Pistaatsiapähklid

Pistaatsiapähklid on väga toitainerikkad ja nende tarbimine on seotud tervisliku vererõhu tasemega. Need sisaldavad palju südame tervise ja vererõhu reguleerimiseks olulisi toitaineid, sealhulgas ka kaaliumit.

Porgand

Porgandis on palju fenoolseid ühendeid ja klorogeenne, mis aitavad lõõgastada veresoonte tööd ja vähendada põletikku. Porgandit võib süüa nii toorelt kui ka keedetult, kuid uuringud on näidanud, et toorelt söömisel on suurem kasu.

Punane peet